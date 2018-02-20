"Петро" пущен в оборот: Венесуэла реализовывает свою криптовалюту

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты "петро", сообщает РИА Новости.

Как сообщил президент страны Николас Мадуро в своем Twitter, обращение валюты запущено в полночь (7 утра мск).

Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года.

Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один «петро», всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона «петро», сообщили позже официальные лица.