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Саша Дюркоп

Генсек ConIFA назвал препятствие для проведения соревнований в Южной Осетии

© Sputnik. Наталья Айриян
Новости
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Генеральный секретарь ConIFA прибыл на прошлой неделе в Южную Осетию, чтобы оценить футбольную инфраструктуру и обсудить возможность проведения международных соревнований в республике.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Генеральный секретарь ConIFA Саша Дюркоп и председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии Сергей Зассеев рассказали об успехах югоосетинской футбольной команды и перспективах развития футбола в республике на пресс-конференции в Sputnik Южная Осетия

Как заметил Дюркоп, городской футбольный стадион находится в идеальном состоянии, но препятствием для организации соревнований может стать отсутствие гостиничных условий.

Сборная Абхазии перед началом матча с Лапландией
© Sputnik / Илона Хварцкия
Определены группы ЧМ ConIFA - 2018 в Лондоне

"Цель нашего визита — познакомиться с теми условиями, которые есть в Южной Осетии для футболистов и в целом поближе узнать Южную Осетию. Я пробыл здесь четыре дня и остался под большим впечатлением. Южная Осетия — очень красивая и гостеприимная страна, люди здесь открытые и доброжелательные", — сказал Дюркоп.

По его словам, несмотря на войны, Южная Осетия стремительно развивается как суверенное государство, а также показывает высокий уровень в спорте, что доказал выход сборной Южной Осетии в полуфинал кубка ConIFA в 2014 году. 

Ранее с руководством ConIFA обсуждалась возможность проведения в Южной Осетии Чемпионата Европы, но как отметил председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Зассеев, средств для организации такого мероприятия не оказалось. На данный момент существует договоренность о проведении ежегодного генерального собрания в Южной Осетии в 2020 году.

Дюркоп также подчеркнул, что организация ConIFA лишена политической ориентации и подоплеки, а единственная цель организации — это продвижение спорта. 

"К слову, ФИФА позитивно оценивает наши усилия по популяризации спорта в непризнанных странах, несмотря на то, что нынешнее руководство ФИФА очень трепетно относится к территориальной целостности стран-участниц", — сказал он.

Футбольная организация ConIFA была образована в июне 2013 года и объединяет 47 футбольных ассоциаций непризнанных и частично признанных стран. Летом 2018 года в Лондоне пройдет кубок мира ConIFA. Футболисты из Южной Осетии не смогли набрать достаточного количества баллов в предварительных матчах для участия в соревнованиях, но приглашены на турнир в качестве болельщиков и выйдут на поле с национальным флагом в рамках традиционного парада стран-участниц. Сборная Абхазии участвует в турнире, и сыграет во второй группе с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).




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