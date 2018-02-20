Депутат Госдумы предложил создать министерство виртуальной реальности

Новые технологии можно успешно применять в образовании, туризме, торговле, медицине, спорте и военной подготовке, считает заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию Борис Чернышов.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Министерство новых технологий и виртуальной реальности предложил создать заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию Борис Чернышов, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

"Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе", — пояснил он.

Чернышов отметил, что цель ведомства — поддержка, разработка и изучение отрасли виртуальной и дополненной реальности. Создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв в этой сфере и обеспечит дополнительный доход, а также поспособствует цифровизации населения, что положительно скажется на развитии экономики и улучшит благосостояние граждан.

В качестве примера депутат привел VR-технологии, с помощью которых врачи могли бы проводить удаленный прием больных.

Инициативу направили на рассмотрение правительства.