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Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море

Политолог: США нашли причину военного присутствия в Черном море

© Sputnik. Денис Петров
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Американцы усиливают присутствие в акватории Черного моря с целью "противостоять наращиванию российских сил в этом районе", сообщают СМИ, в то время, как в России эту информацию опровергают.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. США пытаются найти причину, чтобы обосновать свои действия в акватории Черного моря, заявляя, что они противостоят "наращиванию российских сил в этом районе", отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина. Архивное фото
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"В своей предвыборной программе президент США Дональд Трамп говорил о снижении издержек, снижении трат из бюджета, включая и затраты на оборонную промышленность. Но мы видим, что, придя к власти, он увеличивает военный бюджет, а для объяснения этого ему нужны причины. Северная Корея на эту причину не похожа. И этой причиной стала Россия. Все траты, перевооружение, новая ядерная доктрина США – все они объяснены "угрозой" со стороны России. Я думаю, этот вектор будет продолжаться до точки начала восстановления российско-американских отношений. Но, учитывая политику однополярного мира, которую США снова "берут на щит", я думаю, эта точка еще очень далека", – сказал Александр Асафов.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал утверждение США о том, что Россия наращивает военные силы в Черном море, "прямой ложью", которую США использует в политическом давлении на Россию.

"В последнее время со стороны США звучит целый ряд обвинений в адрес России – и по усилению российского ядерного потенциала, и по увеличению ядерного оружия, теперь по наращиванию присутствия в акватории Черного моря", – заявил Серебренников.

18 февраля в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс". СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон усилил присутствие в Черном море, чтобы "противостоять наращиванию российских сил в этом районе". Эсминец "Росс" оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами "Томагавк". Второй корабль, "Карни", оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки, он несет "Томагавки" и ракеты "Гарпун".




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