Роскомнадзор требует объяснить блокировку страницы Кадырова в Facebook

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Роскомнадзор повторно поднял вопрос, касающийся причины блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram, заявил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин.

Субботин пояснил, что при встрече с представителями социальной сети Фейсбук, им письменно вручили запрос. "Дали им месяц, коллеги не смогли ответить", — уточнил он.

По его словам, этот месяц ведомство отсчитывает с момента встречи.

"Они согласились взять время, чтобы сформулировать причины. Вопрос на контроле", — добавил Субботин.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. После чего Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика. Позже Facebook подтвердил, что причиной стало внесение Кадырова в санкционный список США.

Сам Кадыров связал блокировку соцсетей с критикой действия США в исламском мире и заявил, что "принципиально" не вернется в Facebook. Вместо этого он завел профили в Telegram и Mylistory.