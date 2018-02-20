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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото из архива

Эрдоган: Африн будет окружен в ближайшие дни

© Sputnik. Sergey Guneyev
Новости
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По словам Эрдогана, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. В ближайшие дни турецкие войска планируют окружить сирийский город Африн, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Таким образом будет пресечена поддержка извне (курдских сил — Прим. ред.) Тогда никто не сможет вести никакого торга. Мы покажем тем, кто хочет создать террористический коридор у южных границ Турции, что это не так легко сделать", — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что курды договорились с Дамаском о вводе в Африн сирийских правительственных войск. В Анкаре эти данные назвали дезинформацией.

Анкара с 20 января проводит в Африне операцию "Оливковая ветвь" против формирований "Сирийских демократических сил" (SDF), состоящих из курдско-арабских отрядов. На стороне Турции выступают боевики "Сирийской свободной армии".

Как заявили в Генштабе, с начала боев турецкие силы уничтожили 1715 боевиков.

Дамаск решительно осудил действия Турции. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.

Турецкая военная операция в Сирии
© Sputnik.
Турецкая военная операция в Сирии



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