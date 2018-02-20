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Волков рассказал, как туристам из России проголосовать в Абхазии

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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Темы:
Выборы президента России 2018 (24)
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Выборы президента Российской Федерации пройдут более чем в 140 странах мира 18 марта 2018 года.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Процедура голосования граждан России, пребывающих на отдыхе в Абхазии, будет проводиться в порядке явки на избирательные участки республики, рассказал ведущему радио Sputnik председатель территориальной избирательной комиссии по организации голосования за пределами территорий России Василий Волков.

"Граждане России, которые находятся на отдыхе в Абхазии, конечно, имеют право проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Они будут должны предъявить паспорт гражданина России или загранпаспорт и его включат в списки избирателей. Формирование списков у нас добровольное и в порядке явки. То есть человек пришел на выборы, и его тут же вносят в списки избирателей, выдают бюллетень", — отметил Волков и подчеркнул, что никаких проблем у избирателей не возникнет.

Василий Волков посоветовал потенциальным избирателям предварительно узнать, где будут расположены ближайшие избирательные участки от места, где они будут проводить свой отдых.

Эту информацию может предоставить посольство России в Абхазии, контакты которого размещены на официальном сайте ЦИК России в разделе "голосование за пределами территории Российской Федерации".

Избирательных участков стало больше, подчеркнул Волков. Таким образом, организаторы выборов президента России смогли обеспечить комфортные условия для волеизъявления граждан России.

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018.
© Sputnik. Евгений Биятов
ЦИК России: дополнительные участки для выборов откроют в Абхазии

"Чем больше будет избирательных комиссий, тем ближе они будут находиться к избирателям, тем легче и удобнее будет избирателям воспользоваться своим конституционным правом. Количество избирателей практически не меняется. У нас на консульском учете за пределами территории России всего примерно один миллион 900 тысяч человек, а в Абхазии примерно 90 тысяч граждан имеют право голосовать. Но сколько из них придут на избирательные участки – это дело избирателей", — сказал Волков.

Принять участие в выборах президента России могут люди, достигшие 18-летнего возраста в день голосования. Для того чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, необходимо иметь при себе действительный российский паспорт.

Граждане Российской Федерации, временно находящиеся в Республике Абхазия, также могут принять участие в голосовании. Избирательные участки будут работать в воскресенье 18 марта с 08:00 до 20:00.

В избирательный бюллетень попали восемь человек: кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Григорий Явлинский от "Яблока".

Темы:
Выборы президента России 2018 (24)



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