Допинг-проба Крушельницкого показала однократное употребление мельдония

Допинг-проба, взятая у российского керлингиста Александра Крушельницкого 22 января, до начала Олимпийских игр в Пхенчхане, была отрицательной, то есть факт осознанного или системного употребления вещества не подтверждается.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Концентрация мельдония в допинг-пробе бронзового призера Олимпийских игр в Пхенчхане российского керлингиста Александра Крушельницкого говорит об однократном употреблении препарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление делегации Олимпийских спортсменов из России (OAR).

"Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около 9 месяцев с момента окончания приема препарата. Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека", — говорится в заявлении.

Во вторник стало известно, что допинг-проба В Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие мельдония в организме. Ранее антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировало дело в отношении 25-летнего спортсмена.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде-2018 в турнире смешанных пар.