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Министерство иностранных дел России

МИД России подтвердил информацию о десятках граждан, пострадавших в Сирии

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Согласно имеющейся информации, в Сирии находятся не только российские военнослужащие, но и обычные граждане.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. О десятках пострадавших россиян и граждан СНГ в Сирии со ссылкой на источник в МИД России сообщает РИА Новости.

"В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", — пояснили в ведомстве.

Среди участников столкновения не было российских военных, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. При этом всем пострадавшим помогли вернуться в Россию.
"Насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — уточнили в ведомстве.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik. Михаил Воскресенский
Захарова рассказала о гибели пяти россиян при ударе коалиции США в Сирии

В ночь на 8 февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил". В результате удара пострадали 25 человек. Американские СМИ в свою очередь сообщили о "сотнях погибших", в числе которых и россияне.

В Кремле уточнили, что "не располагают данными о согражданах, которые не являются кадровыми военными". О том, что среди погибших могло быть несколько россиян,сообщили в МИДе. Гражданство жертв уточняется.




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