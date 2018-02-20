Российский Центр по примирению в Сирии обстреляли незаконные формирования

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся во вторник массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований, пострадавших среди военнослужащих РФ нет, сообщает РИА Новости.
"Сегодня массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований из Восточной Гуты подверглись жилые кварталы, гостиницы города Дамаск, а также российский Центр по примирению враждующих сторон. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", — говорится в сообщении ЦПВС.