Российский Центр по примирению в Сирии обстреляли незаконные формирования

Незаконные вооруженные формирования за сутки шесть раз обстреляли жилые кварталы Дамаска из района Восточной Гуты, ранены девять жителей, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся во вторник массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований, пострадавших среди военнослужащих РФ нет, сообщает РИА Новости.

"Сегодня массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований из Восточной Гуты подверглись жилые кварталы, гостиницы города Дамаск, а также российский Центр по примирению враждующих сторон. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", — говорится в сообщении ЦПВС.