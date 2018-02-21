Билл Гейтс снимется в популярном американском сериале

Это не первое появление известного миллиардера в телевизионных шоу, ранее он снялся в сериале "Фрейзер"

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Бывший глава Microsoft Билл Гейтс появится в одном из эпизодов сериала "Теория большого взрыва" в качестве приглашённой звезды, сообщает RT.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице телепроекта в Twitter.

В сообщении указывается, что Гейтс сыграет в сериале самого себя. Эпизод с участием американского миллиардера выйдет в эфир в марте.

Ранее, в 2001 году Гейтс уже появлялся в еще одном телевизионном сериале "Фрейзер".