Билл Гейтс снимется в популярном американском сериале

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Бывший глава Microsoft Билл Гейтс появится в одном из эпизодов сериала "Теория большого взрыва" в качестве приглашённой звезды, сообщает RT.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице телепроекта в Twitter.
Open some Windows because @BillGates will play himself in an upcoming episode of #BigBangTheory! https://t.co/YOootBStuR pic.twitter.com/CnCgA7K9Iz— The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 20 февраля 2018 г.
В сообщении указывается, что Гейтс сыграет в сериале самого себя. Эпизод с участием американского миллиардера выйдет в эфир в марте.
Ранее, в 2001 году Гейтс уже появлялся в еще одном телевизионном сериале "Фрейзер".