Российские керлингисты вернут медали из-за допинг-скандала с Крушельницким

Керлингист Крушельницкий признал факт формального нарушения антидопинговых правил и отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), назвав бессмысленными участие в заседании по его делу.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, завоеванные на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Р-Спорт со ссылкой на заявление пресс-секретаря Федерации керлинга России Валентины Париновой.

"Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем", — заявила Паринова.

Во вторник была вскрыта допинг-проба В бронзового призера в дабл-миксте Крушельницкого, которая показала положительный результат на наличие мельдония. Количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает терапевтического преимущества. Допинг-тесты керлингиста, проведенные до Игр-2018, были отрицательными. Сам спортсмен отрицает умышленное употребление запрещенного вещества.