Парад в Абхазии 30 сентября пройдет с участием военных из Южной Осетии

Между оборонными ведомствами Абхазии и Южной Осетии есть договоренность о том, что югоосетинская сторона примет участие в военном параде в Сухуме в честь 25-летия победы Абхазии в Отечественной войне 1992-93 годов, который пройдет 30 сентября.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Военнослужащие из Южной Осетии примут участие в военном параде, посвященном победе в Отечетсвенной войне народа Абхазии 1992-93 годов, сообщается на сайте Sputnik Южная Осетия.

Договоренность об участии югоосетинских военных в параде была достигнута на встрече президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с делегацией Минобороны Абхазии, прибывшей в республику для участия в праздновании Дня защитника Отечества и 25-й годовщины образования Минобороны РЮО.

"Мы бы хотели, чтобы вместе с нами в парадных расчетах прошли военнослужащие с осетинским флагом. Пусть наши народы видят, что у нас братские взаимоотношения. У нас одна судьба", — сказал глава делегации, замминистра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

Президент Южной Осетии отметил, что в обеих республиках хорошо помнят 90-е годы прошлого столетия, "когда основанная на неофашизме Республика Грузия решила захватить территории, якобы ей принадлежащие, не понимая, что это земля наших предков".

"Очень много людей из Южной Осетии поехало в Абхазию защищать территориальную целостность республики", — подчеркнул он.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.