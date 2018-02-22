Донецкая народная республика ответит на закон о реинтеграции Донбасса

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Самопровозглашенная Донецкая народная республика создаст народный трибунал по оценке военных преступлений силовиков в ответ на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ДНР Александр Захарченко.

"Мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия… руководства страны", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какие действия последуют от ДНР в ответ на подписание Порошенко закона о реинтеграции.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он вступает в силу в день его опубликования в официальном издании — газете "Голос Украины".