Путин из-за расширенного состава огласит послание не в Кремле

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Послание Федеральному Собранию президент России Владимир Путин огласит в Манеже, в связи с расширенным составом приглашенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что при этом будут использоваться экраны с инфографикой, которые технически сложно разместить в историческом зале Кремля.

"Действительно, это будет запланировано к проведению в Манеже. Связано это с тем, что чуть-чуть будет расширен состав приглашенных — это будет чуть шире, чем только Федеральное Собрание. Собственно, это практиковалось и ранее, но в этом году будет несколько больше приглашенных", — рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что, несмотря на нововведение, "это будет послание президента Федеральному Собранию, оглашение которого является конституционной обязанностью главы государства".