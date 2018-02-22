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Футбол. Лига Европы. Матч ЦСКА - Црвена Звезда

Единственный и неповторимый: гол Дзагоева стал победным для ЦСКА

© Sputnik. Максим Блинов
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Полузащитник Алан Дзагоев, забив единственный и победный гол, "пробил" ЦСКА путевку на 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы, что стало возможным благодаря забитому мячу полузащитником Аланом Дзагоевым в ворота соперника, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Встреча ЦСКА с сербской "Црвеной Звездой" состоялась в ответном матче 1/16 финала. Алан Дзагоев отправил мяч в ворота соперника на 45 минуте первого тайма. Игра завершилась со счетом 1:0. Это позволило "армейцам" получить путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Первая встреча закончилась со счетом 0:0. По сумме двух матчей ЦСКА вышел в следующий раунд соревнований.

23 февраля после жеребьевки станет известна команда-соперник.




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