Ввоз молочной продукции из Белоруссии в Россию запретил Россельхознадзор

Ограничения касаются продуктов, в которых выявилось больше всего нарушений стандартов качества.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Решением Россельхознадзора с 26 февраля в России будут запрещены поставки молока и молочной продукции из Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Помимо молока, под ограничения попали пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрат сывороточного и молочного белка. Такие меры были вынужденными, поскольку из Белоруссии продолжает поступать небезопасная молочная продукция.

Ограничения касаются продуктов, в которых выявилось больше всего нарушений. Ранее Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за продукцией семи белорусских предприятий. Поводом послужили нарушения стандартов качества.

Как сообщил источник в Россельхознадзоре, сегодня к ним прибавилось еще шесть, у которых отмечены ветеринарно-санитарные нарушения. На поставку продукции с различных белорусских предприятий ведомство неоднократно вводило и снимало ограничения. Более того, установило режим усиленного лабораторного контроля.

Ограничения затронули более 50 белорусских компаний.