"Черноморнефтегаз" обвинил Россию в незаконной добыче нефти в Крыму

В Украинской компании уверены, что Россия уже добыла 7,2 миллиарда кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение.

СУХУМ, 22 фев —Sputnik. В "Черноморнефтегазе" Украины обвинили Россию в незаконной добыче более семи миллиардов кубометров газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный источник в компании.

"Сейчас Россией незаконно добыто 7,2 миллиарда кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 миллиарда). Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры", — говорится в заявлении главы правления компании Светланы Нежновой.

По словам главы правления компании, с 2014 года Россия пробурила на месторождении 11 скважин вдобавок к семи, которые были там раньше.

"Месторождение сейчас используется вовсю", — добавила она.

© Sputnik. Алексей Витвицкий Конференция в Мюнхене: бенефис Лаврова и украинский калейдоскоп

До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова, принадлежал "Нафтогазу" Украины. Однако после референдума парламент республики национализировал имущество этой компании и "Укртрансгаза", владевшего газотранспортной сетью. Активы обеих компаний вошли в уставный капитал нового Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз". Оно ведет добычу газа на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше в Крыму.

Ранее, в сентябре "Нафтогаз" подал в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге иск к России из-за потери активов в Крыму. Украинская компания оценивает свои убытки примерно в пять миллиардов долларов.

Годом ранее "Нафтогаз" заявлял о намерении взыскать с России 2,6 миллиарда долларов через Международный инвестиционный арбитраж.

На прошлой неделе СМИ сообщали о намерении российских властей приостановить добычу нефти на Одесском месторождении в связи с украинским иском. Министр энергетики Александр Новак в свою очередь заявил, что окончательное решение по этому поводу пока не принято.