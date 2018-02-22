ФСБ России: в Петербурге предотвращен теракт

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали выходца из Центральной Азии, планировавшего атаки на объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и в местах массового скопления людей.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. В Петербурге Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, задержанный выходец из Центральной Азии, планировал атаки на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей.

ФСБ продолжает оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Личность задержанного пока не разглашается.

В декабре в Петербурге задержали семерых сторонников законспирированной ячейки "Исламского государства"*. Они намеревались устроить несколько взрывов, в том числе "в одном из культовых учреждений". Еще одну ячейку ИГ* разоблачили в Москве — террористы готовили нападения во время новогодних праздников.