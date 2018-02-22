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Самолет ВВС США. Архивное фото.

Более восьмисот мирных жителей погибло от ударов коалиции во главе с США

© AP Photo. Vadim Ghirda
Новости
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Еще 485 сообщений о жертвах среди мирного населения от ударов коалиции во главе с США в Сирии пока изучаются.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Коалиция во главе с США признала, что от ее ударов в Ираке и Сирии погибли более 800 мирных жителей, сообщает РИА Новости.

"Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении.

В конце января коалиция сообщала о гибели 830 мирных жителей с начала операции.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористов "Исламского государства"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей.

*Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.




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