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Журналист Бенджамин Кенелль

Взгляд из Европы: французский журналист поделился впечатлением от Абхазии

© Фото: СОЧИ СТРИМ
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Корреспондент французского издания Lesechos Бенджамин Кенелль, который приехал в Сочи на Международный форум, рассказал местному изданию о своей поездке и поделился впечатлениями от России и Абхазии.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Очень большой плюс Сочи – это близкое расположение к Абхазии, сказал в интервью изданию "Сочистрим" французский корреспондент Бенджамин Кенелль.

"У вас никогда не бывает скучно! После Москвы в Сочи хорошо! Солнце, море, тепло. Интересная советская архитектура, дача Сталина… Очень большой плюс – это Абхазия. Пицунда, озеро Рица", – сказал французский журналист.

Бенджамин Канелль также отметил, что, несмотря на рабочий визит в Сочи, он смог найти время и для развлечений.

"Я работал на Международном форуме в Сочи, но нашел время кататься на лыжах в Розе Хутор по утрам. Я был в Сочи 15 лет назад, в 2003 году. С тех пор многое изменилось. Я помню деревянные подъемники, пробки на дорогах, центра города вообще не помню. Сейчас все иначе. Новая железная дорога, федеральная трасса, новая инфраструктура. И кататься можно как во Франции. Есть, конечно, и проблемы: экологические, нарушения прав людей. Жаль, что о них мало говорят и федеральные, и местные журналисты. Это важно, чтобы курорт успешно развивался", – отметил он.

Российский инвестиционный форум в Сочи
© Sputnik. Владимир Сергеев
Гицба об инвестиционном форуме в Сочи: открытый портал взаимодействия

Как признался корреспондент Lesechos, курорт в Сочи хорошо развивается, несмотря на экономический кризис.

"Были опасения, что гостиницы будут пустовать. Как говорили на форуме, построено более 42 тысяч номеров. Все смотрели на это скептически. Но сейчас я вижу, что в горах людей много. Достаточно хорошо развивается туризм. Это один большой плюс. Экономический кризис, падение рубля тоже сыграли свою роль. Многие из тех, кто не смог поехать за рубеж, приехали в Сочи. Это печальное обстоятельство помогло развивать Сочи как русский курорт", – поделился наблюдениями Кенелль и добавил, что Сочи станет международным курортом, когда будет урегулирована политическая ситуация и с России снимут санкции.

Российский инвестиционный форум в Сочи проходил 15-16 февраля. Общее число участников по всем категориям (включая СМИ, участников выставки) составило 6123 человека из России и еще 63 стран (Европы, Азии, США, Африки и других).




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