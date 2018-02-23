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Петя или волк: президент Франции сыграет в музыкальном спектакле

© Sputnik. Алексей Витвицкий
Новости
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Какую роль исполнит в симфонической сказке для детей "Петя и волк" президент Франции, пока неизвестно.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон в следующий четверг, 1 марта, исполнит одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Представление состоится в одном из залов Елисейского дворца. Музыкальное сопровождение спектакля, который входит в серию артистических вечеров "Елисейские четверги", обеспечит оркестр Республиканской гвардии.

Отмечается, что на вечер приглашена первая леди Франции Брижит Макрон.

Симфоническая сказка для детей "Петя и волк" была написана Прокофьевым на собственный текст в 1936 году. Кроме волка и пионера Пети в сказке появляются такие персонажи, как дедушка, птичка, кошка, утка и охотники. Каждый персонаж представлен определенным инструментом и отдельным мотивом.




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