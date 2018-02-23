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Олимпиада 2018. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

Первая золотая: Загитова победила в сорвевновании одиночниц в Пхенчхане

© Sputnik. Владимир Песня
Новости
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (29)
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В короткой программе олимпийских соревнований в среду фигуристки Загитова и Медведева в течение нескольких минут улучшили мировой рекорд.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане, победив в соревновании одиночниц, а Евгения Медведева стала серебряным призером, сообщает Р-Спорт.

Олимпиада 2018. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
© Sputnik. Владимир Песня
Олимпиада 2018. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву (238,26). Фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу (156,65). Третьей стала канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

Еще одна представительница России Мария Сотскова стала восьмой — 198,10.

Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне идут 15-ми в командном медальном зачете Игр.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (29)



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