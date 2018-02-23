15:55 23 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян

Симоньян: Госдеп Соединенных Штатов теперь ищет ответы у RT и Sputnik

Новости
Получить короткую ссылку
29 0 0

По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, Sputnik и RT "несут уникальную ответственность" за прекращение насилия в Сирии.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, порекомендовавшей журналистам обращаться с вопросами по Сирии к президенту России, а также к телеканалу RT и агентству Sputnik, сообщает РИА Новости.

"Раньше, когда в Госдепе не знали ответа, говорили, что уточнят в офисе. Теперь они ищут ответы на RT и Sputnik. Тоже неплохо", — цитирует главного редактора сайт RT.

По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, Sputnik и RT "несут уникальную ответственность" за прекращение насилия в Сирии. Однако представитель Госдепа не пояснила, о какой именно ответственности идет речь.

В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в применении химического оружия в Восточной Гуте, а Россию — в том, что она якобы "прикрывает" режим Башара Асада. В ответ на это в российском Минобороны заявили, что обвинения в адрес Дамаска опираются исключительно на слухи, сообщения из социальных сетей и свидетельства боевиков, а в Кремле отметили их беспочвенность, поскольку США снова не представили никаких конкретных данных.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Молоко
    "Молочный" запрет

    Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Журналисты на пресс-конференции
    До встречи!

    Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В центре в черкеске Владимир Анкваб, рядом с ним в белом его супруга Людмила Хибба
Владимир Анкваб: лектор и поэт
В Бишкеке придумали убирать снег с помощью квадрокоптера
Квадракоптер-снегоуборщик: как это работает
Школа Русского балета в Абхазии
Первый раз в балетный класс: как стать балериной в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia