Симоньян: Госдеп Соединенных Штатов теперь ищет ответы у RT и Sputnik

По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, Sputnik и RT "несут уникальную ответственность" за прекращение насилия в Сирии.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, порекомендовавшей журналистам обращаться с вопросами по Сирии к президенту России, а также к телеканалу RT и агентству Sputnik, сообщает РИА Новости.

"Раньше, когда в Госдепе не знали ответа, говорили, что уточнят в офисе. Теперь они ищут ответы на RT и Sputnik. Тоже неплохо", — цитирует главного редактора сайт RT.

По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, Sputnik и RT "несут уникальную ответственность" за прекращение насилия в Сирии. Однако представитель Госдепа не пояснила, о какой именно ответственности идет речь.

В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в применении химического оружия в Восточной Гуте, а Россию — в том, что она якобы "прикрывает" режим Башара Асада. В ответ на это в российском Минобороны заявили, что обвинения в адрес Дамаска опираются исключительно на слухи, сообщения из социальных сетей и свидетельства боевиков, а в Кремле отметили их беспочвенность, поскольку США снова не представили никаких конкретных данных.