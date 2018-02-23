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Олимпиада 2018. Хоккей. Мужчины. Матч Чехия - Россия

Сборная России по хоккею вышла в финал турнира Олимпиады

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Чехии и пробилась в финал турнира Олимпийских игр в Пхенчхане, гарантировав себе как минимум серебряные награды, сообщает Р-Спорт.

Полуфинальная встреча, состоявшаяся в пятницу в Канныне, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60). Свои ворота в неприкосновенности сохранил голкипер российской команды Василий Кошечкин.

Позже в пятницу во втором полуфинальном матче сыграют сборные Канады и Германии, финал пройдет в воскресенье.

Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали серебряные награды.




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