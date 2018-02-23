Мадуро: "петро" получил предложения более чем на миллиард долларов

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Интерес иностранных инвесторов к сделкам с новой венесуэльской криптовалютой "петро" уже превысил один миллиард долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов, сообщал ранее Мадуро. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

"У нас есть предложения и переговоры (по "петро" — ред.), которые превышают один миллиард долларов всего за два дня", — заявил Мадуро в ходе прямой трансляции в своем канале в социальной сети Facebook.

По его словам, всего было зарегистрировано порядка 292 тысяч оферт с намерением приобрести "петро", из которых 36% были сделаны в долларах, 15% в евро, 18% — в криптовалюте эфириум, и еще 31% — в биткоинах. Интерес к новой венесуэльской валюте проявили такие страны, как Колумбия, Бразилия, Япония, Китай, Палестина, Испания, Сен-Винсент и Гренадины.

В четверг президент Венесуэлы сообщил о проведении переговоров о возможности покупок для промышленности страны за "петро" на сумму в 350 миллионов долларов.

Стоимость одного "петро" приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти.

Ранее Мадуро распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру в "петро", а также одобрил сделанное венесуэльской ассоциацией авиалиний предложение закупать топливо для самолетов за эту криптовалюту. В будущем, по его словам, "петро" также надо использовать при оплате туристических услуг.