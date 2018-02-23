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Президент Венесуэлы Николя Мадуро во время пресс-конференции

Мадуро: "петро" получил предложения более чем на миллиард долларов

© AFP 2018/ FEDERICO PARRA
Новости
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Реализация первой криптовалюты "петро", поддержанной нефтью, началась в Венесуэле 20 февраля.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Интерес иностранных инвесторов к сделкам с новой венесуэльской криптовалютой "петро" уже превысил один миллиард долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Криптовалюта
© flickr.com/ Zach Copley
"Петро" пущен в оборот: Венесуэла реализовывает свою криптовалюту

Объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов, сообщал ранее Мадуро. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

"У нас есть предложения и переговоры (по "петро" — ред.), которые превышают один миллиард долларов всего за два дня", — заявил Мадуро в ходе прямой трансляции в своем канале в социальной сети Facebook.

По его словам, всего было зарегистрировано порядка 292 тысяч оферт с намерением приобрести "петро", из которых 36% были сделаны в долларах, 15% в евро, 18% — в криптовалюте эфириум, и еще 31% — в биткоинах. Интерес к новой венесуэльской валюте проявили такие страны, как Колумбия, Бразилия, Япония, Китай, Палестина, Испания, Сен-Винсент и Гренадины.

В четверг президент Венесуэлы сообщил о проведении переговоров о возможности покупок для промышленности страны за "петро" на сумму в 350 миллионов долларов.

Стоимость одного "петро" приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти.

Ранее Мадуро распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру в "петро", а также одобрил сделанное венесуэльской ассоциацией авиалиний предложение закупать топливо для самолетов за эту криптовалюту. В будущем, по его словам, "петро" также надо использовать при оплате туристических услуг.




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