Тенгиз Тарба о горных экспедициях: надеемся на поддержку Совета Федерации

27 февраля в Совете Федерации России запланирована встреча представителей фонда "Горная Абхазия" и движения "Послы доброй воли Абхазии" с российскими сенаторами и парламентариями, на которой будет обсуждаться создание в Парламенте России рабочей группы по поддержке двустороннего партнерства Абхазии и России в области археологических экспедиций.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом было подписано соглашение о сотрудничестве 21 февраля.

"Соглашение с Русским географическим обществом двухстороннее, с одной стороны, они поддерживают нас учеными, принимают участие в наших экспедициях. С другой стороны, мы берем на себя обязательства, в том числе мы готовы провести в Абхазии мероприятия, которые еще раз напомнили бы о вкладе русских ученых в исследование Абхазии", — сказал Тарба.

© Sputnik. Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве

На подписании соглашения с Русским географическим обществом состоялась встреча с сенатором Совета Федерации Игорем Морозовым, добавил он.

"Он высказал свою заинтересованность в поддержке поисковых экспедиций и в целом в поддержке деятельности фонда "Горная Абхазия". После этого было несколько рабочих встреч, совершенно недавно подписали соглашение, а вторым этапом является встреча в Совете Федерации с сенаторами и парламентариями. На этой встрече будут присутствовать "Послы доброй воли Абхазии", я думаю, будет абхазская диаспора, но в первую очередь акцент будет сделан на фонде "Горная Абхазия", так как уже намечены конкретные проекты", — подчеркнул Тарба.

Фонд "Горная Абхазия" представит сенаторам проекты экспедиций, которые будет предложено подержать.

"Я надеюсь, что Совет Федерации окажет поддержку во всех наших экспедициях", — сказал он.

Двухстороннее сотрудничество в области проведения экспедиций позволит вывести их на более качественный уровень, подчеркнул Тарба.

"В случае археологических экспедиций мы сможем больше знаний дать науке о древних стоянках человека, с точки зрения поисковых экспедиций мы сможем найти больше останков советских воинов и захоронить их. Мы надеемся, что будут выработаны механизмы, которые поддержат эти проекты финансово. Если Российское географическое общество, институты и поисковые движения России – это экспертная поддержка, то со стороны

Совета Федерации в рамках этой встречи мы ожидаем уже и финансовой поддержки. У них также есть возможность оказывать и экспертную поддержку, и помощь в реализации всего проекта", — отметил руководитель фонда "Горная Абхазия".

По словам Тенгиза Тарба, археологические экспедиции будут проходить под патронатом Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и комиссии при Академии наук республики.

"Они будут курировать, принимать решения о том, где, как и сколько будут проходить археологические экспедиции. Обсуждалось, что экспедиции пройдут в урочище Химса, Дзыхва и, возможно, Аданга", — сказал Тарба.

Археологическая экспедиция начнется в конце июня этого года, следующая, поисковая экспедиция, пройдет в конце июля. Она состоится в рамках комиссии при президенте Абхазии.

27 февраля в Совете Федерации России запланирована встреча представителей фонда "Горная Абхазия" и движения "Послы доброй воли Абхазии" с российскими сенаторами и парламентариями, на которой будет обсуждаться создание в Парламенте России рабочей группы по поддержке двустороннего партнерства Абхазии и России в области археологических экспедиций.