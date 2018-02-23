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Президент Америки Дональд Трамп

США ввели самый крупный пакет санкций против КНДР

© REUTERS/ Joshua Roberts
Новости
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В санкционный список включат 27 транспортных и судоходных компания, 28 судов и одного физлица, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на выдержки из отрывков речи президента Дональда Трампа, которую распространил Белый дом.

"Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", — заявляет Трамп.

Компании или физлица, которые будут нарушать режим санкций против КНДР, включая новый крупный пакет санкций США, получат очень жесткий ответ, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Президент США Дональд Трамп, архивное фото
© AP Photo. Evan Vucci
Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше и мощнее чем у Ким Чен Ына

"И я хочу вас заверить, что будут очень серьезные последствия для тех, кто не соблюдает режим санкций ООН или наши санкции", — сказала она.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. Совет Безопасности ООН несколько раз принимал в отношении Пхеньяна резолюции, установив самый суровый в XXI веке режим санкций. В частности, ограничиваются поставки в КНДР сырой нефти и продуктов переработки, а всем странам ООН предписывается выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее чем до конца 2019 года.

При этом СМИ не раз сообщали о танкерах, которые в обход санкций поставляют нефть в КНДР, перекачивая ее в открытом море на северокорейские суда.




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