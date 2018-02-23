США ввели самый крупный пакет санкций против КНДР

В санкционный список включат 27 транспортных и судоходных компания, 28 судов и одного физлица, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на выдержки из отрывков речи президента Дональда Трампа, которую распространил Белый дом.

"Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", — заявляет Трамп.

Компании или физлица, которые будут нарушать режим санкций против КНДР, включая новый крупный пакет санкций США, получат очень жесткий ответ, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

© AP Photo. Evan Vucci Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше и мощнее чем у Ким Чен Ына

"И я хочу вас заверить, что будут очень серьезные последствия для тех, кто не соблюдает режим санкций ООН или наши санкции", — сказала она.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. Совет Безопасности ООН несколько раз принимал в отношении Пхеньяна резолюции, установив самый суровый в XXI веке режим санкций. В частности, ограничиваются поставки в КНДР сырой нефти и продуктов переработки, а всем странам ООН предписывается выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее чем до конца 2019 года.

При этом СМИ не раз сообщали о танкерах, которые в обход санкций поставляют нефть в КНДР, перекачивая ее в открытом море на северокорейские суда.