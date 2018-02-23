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Возложение цветов у подножия моментального комплекса советским воинам у Рейхстага в котором приняли участие дипломатические представительства России, стран СНГ, Германии, а также многочисленные политические и общественные деятели, граждане

Полпред МИД Абхазии: в Берлине отметили День защитника Отечества

© Фото: Хибла Амичба
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День защитника отечества отмечается ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии, праздник был установлен еще в РСФСР 15 января 1918 года.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Амра Амичба. В День защитника Отечества у подножия монументального комплекса советским воинам у Рейхстага возложили цветы дипломатические представительства  России, стран СНГ,  Германии, Абхазии, а также многочисленные политические, общественные деятели и граждане. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила полномочный представитель МИД Республики Абхазия в ФРГ Хибла Амичба.

"Дипломаты из разных стран, военные атташе, представители Православного духовенства, координационный совет соотечественников земель "Берлин Бранденбург", российские военные и жители Берлина пришли сюда в этот день, чтобы отдать должное тем, кто отстоял Отечество в тяжелые для него времена, — сказала Хибла Амичба. — Особенно символично его празднование в Берлине, у стен Рейхстага. Для меня лично этот праздник, как и 9 мая, особенный, так как мой дед — Сандро Амичба погиб, пропал без вести как солдат армии-освободителя. Именно благодаря защитникам Отечества сегодня восстановлен и поддерживается мир во многих точках земли, и люди могут спокойно жить и трудиться. Мы преклоняемся перед памятью погибших, поздравляем всех защитников своей Родины, желаем каждому из них и их близким мира".

На торжественном приеме, на котором присутствовала Хибла Амичба по приглашению Посольства России в Берлине, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что прошел целый век со дня формирования российской, а затем советской армии.

23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.




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