МОК рассмотрит частичное снятие санкций с Олимпийского комитета России на ОИ

МОК не сожалеет о решении допустить российских спортсменов в нейтральном статусе до Игр-2018, несмотря на два случая положительных допинг-проб по ходу Олимпиады в Пхенчхане, заявил Марк Адамс.

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможность частичного снятия санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) до окончания Игр-2018, однако, не хочет спекулировать на эту тему до официального решения по данному вопросу, сообщает Р-Спорт со ссылкой на заявление директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

Серия допинг-скандалов привела к приостановке членства ОКР в МОК. Исполком МОК начнет заседание по этому вопросу в субботу.

"Эта опция, которая подлежит обсуждению, но спекулировать на эту тему я не могу", — сказал Адамс журналистам, комментируя вопрос о возможном частичном снятии санкций с ОКР.

© Sputnik. Владимир Астапкович МОК ответил на вопрос о россиянах на последующих Олимпиадах

Российская бобслеистка Надежда Сергеева 18 февраля сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Ранее мельдоний был обнаружен в пробах керлингиста Александра Крушельницкого, который был вынужден вернуть бронзовую медаль, завоеванную в соревнованиях по дабл-миксту.

Исполком МОК 5 декабря принял решение допустить россиян до Олимпиады в Пхенчхане в нейтральном статусе, а ОКР подвергнуть дисквалификации. При этом в решении отмечалось, что ОКР может быть восстановлен в правах до конца Игр, и сборная России может пройти под своим флагом на церемонии закрытия.