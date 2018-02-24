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Портрет Стива Джобса

Заявление безработного восемнадцатилетнего Стива Джобса выставят на торги

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Заявление Стива Джобса о приеме на работу будет выставлено на торгах в следующем месяце. Торги пройдут с 8 по 15 марта.

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В далеком 1976 году культовый американский предприниматель Стив Джобс искал работу, теперь, в 2018, его заявление о приеме на работу выставят на торгах в Бостоне более чем за 50 тысяч долларов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом RR Auction, будущий соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.

В графе "особые способности" Джобс написал "инженер электронных технологий и инженер-проектировщик". Он также уведомил работодателя, что у него есть водительские права и нет домашнего телефона. В заявлении не указывается, на какую должность претендовал Джобс.

Как отмечает аукционный дома, "документ находится в очень хорошем состоянии", к нему прилагаются удостоверения подлинности.

В 1972 году Джобс окончил школу в городе Купертино (штат Калифорния) и поступил в колледж Рид в Портленде (штат Орегон). После первого же семестра он ушел из колледжа, но оставался жить в комнатах друзей в общежитии еще около полутора лет. Занимался на курсах каллиграфии. Осенью 1974 года Джобс вернулся в Калифорнию и устроился работать техником в фирму Atari, производившую компьютерные игры.

Стив Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.




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