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Международные соревнования по биатлону и лыжным гонкам Приз губернатора Тюменской области

Чехия бойкотирует этап кубка мира по биатлону в России

© Sputnik. Евгений Тумашов
Новости
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Отсутствие представителей Чехии на этапе в Тюмени может привести к сокращению квоты для страны на следующий сезон.

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Сборная Чехии по биатлону не выступит на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза.

Как сообщил Хамза, которого цитирует sport.cz, несмотря на возможные потери, "будет неправильно, если мы откажемся от своей позиции".

"Французы сказали, что поедут в Тюмень, потому что Мартен Фуркад идет к победе в Кубке мира. Это общее решение, мы хотим сохранить лицо", — добавил он.

Ранее Федерация биатлона США сообщила, что национальная команда бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет 22-25 марта.

В январе сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) по-прежнему оценивает возможность проведения в марте 2018 года турниров в России, а в феврале исполком союза принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате (10-11 марта) и Ханты-Мансийске (14-17 марта) согласно запланированному календарю.




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