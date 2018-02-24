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Кадр из фильма Довлатов

На Берлинале раздают призы: "Довлатов" получил от газеты Berliner Morgenpost

© Фото: SAGA
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Призы Экуменического жюри (состоящего из христианских кинорежиссеров и кинокритиков) достались фильмам "В коридорах" Томаса Штубера, "Стикс" Вульфганга Фишера, а также "Театру войны" Лолы Ариас.

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Фильм режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов" получил приз газеты Berliner Morgenpost в рамках международного фестиваля Берлинале, сообщает РИА Новости.

Приз вручается на основе голосования читателей газеты. Фильм "Довлатов" рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей — художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть.

"Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы сняли фильм о замечательных талантливых людях, людях, которые очень важны для русской культуры. Я рад, что о них будут знать гораздо больше", — сказал Герман-младший.

Призы Экуменического жюри (состоящего из христианских кинорежиссеров и кинокритиков) достались фильмам "В коридорах" Томаса Штубера, "Стикс" Вульфганга Фишера, а также "Театру войны" Лолы Ариас. Приз гильдии также ушел картине "В коридорах". Награда Amnesty international была вручена Кариму Айнузу за "Центральный аэропорт THF".

Берлинале проходит в 68-й раз в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Россию представляет драма Алексея Германа-младшего "Довлатов".




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