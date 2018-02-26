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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Реагировать, но спокойно: Захарова об интересе США к выборам в России

© Sputnik. Евгения Новоженина
Новости
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала с чем могут связаны интересы США к президентским выборам в России.

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о причине интереса США к предстоящим в России президентским выборам, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ. 

"Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое, это для опять же продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала. Второй момент — это привычная и традиционная вовлеченность Соединенных Штатов Америки вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира. То есть нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть", — сказала Захарова.

Захарова считает, что правило о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств, работает и должно работать с точки зрения США "для всех, кроме одной исключительной страны, которая называется Соединенные Штаты Америки".

"Все понятно, логика железная. Концепцию исключительности озвучили при (президенте Бараке) Обаме, это была наработка вот такая в публичном пространстве его администрации, но, судя по всему, она продолжает работать", — пояснила официальный представитель МИД России.

По ее мнению, России необходимо: "во-первых, предупреждать, во-вторых, вскрывать все случаи подобных и попыток, и непосредственно самих действий, что мы и делаем".

"И реагировать, но реагировать достаточно спокойно. Потому что, еще раз говорю, это их традиция, они от своих традиций не отказались", — добавила Захарова.




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