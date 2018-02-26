Напряженная геомагнитная обстановка: бурю на Земле прогнозируют в марте

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Астрономы лаборатории по исследованию солнца сообщили о прогнозируемой магнитной буре на Земле 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Напряженная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта. Согласно данным графика активности, магнитная буря будет третьей с начала года.

Слабые магнитные бури были также зарегистрированы 15 января и 19 февраля.

В декабре 2017 года руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Сергей Гайдаш рассказал телеканалу "360" о "плановой" магнитной буре.