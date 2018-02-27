Apple пополнится "тройней" в конце 2018 года

Ожидается, что компания Apple официально объявит о намерении выпустить три новых модели смартфонов осенью этого года.

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Американская компания Apple планирует выпустить в конце 2018 года три новые модели iPhone, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

© AFP 2018/ Josh Edelson Пользователи Apple смогут сами регулировать скорость iPhone‍

По данным агентства, среди новых моделей будет смартфон с самым большим по сравнению с предыдущими моделями экраном, обновленная версия iPhone X и бюджетная версия смартфона.

Новый iPhone с большим экраном под кодовым названием D33 будет примерно такого же размера, как iPhone 8 Plus, однако сам экран будет приблизительно на дюйм больше благодаря дизайну как у смартфона iPhone X с экраном на весь телефон.Смартфон будет снабжен функцией "разделенный экран" для определенных приложений и технологией Face ID, позволяющей распознавать пользователя по лицу, чтобы безопасно разблокировать телефон и осуществлять платежи.

Ожидается, что в "большом" iPhone и обновленной версии iPhone X будут использованы процессоры A12 нового поколения. Кроме того, предполагается, что "большой" iPhone выйдет в варианте, обеспечивающем поддержку двух сим-карт. Однако компания Apple еще не приняла окончательного решения на этот счет и, возможно, предпочтет дождаться появления технологии eSIM ("вшитая" сим-карта), которая позволит подключаться к различным сотовым операторам без необходимости использования второй сим-карты.

Более дешевая версия смартфона будет также обладать технологией Face ID и экраном на весь телефон. Чтобы снизить стоимость продукта, производители планируют выпустить телефон с ЖК-экраном, выполненным по технологии IPS, алюминиевыми краями и стеклянной задней панелью как у iPhone 8. В текущей версии iPhone X используется сталь и более дорогой OLED-дисплей.

Представитель компании не прокомментировал эту информацию.