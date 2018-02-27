Курортный сбор в Краснодарском крае может быть обнулен на время ЧМ-2018

Пятилетний эксперимент с курортным сбором стартует в России с 1 мая. Краснодарский край определил его в размере 10 рублей в сутки.

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Власти Кубани обратились в законодательное собрание региона с предложением обнулить ставку курортного сбора на время подготовки и проведения мундиаля, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи. В Краснодарский край приедет множество делегаций, в том числе иностранных: Анапа примет команду из Дании, Геленджик – команды Исландии и Швеции, Краснодар станет базой для размещения команды Испании, Сочи – команд Бразилии и Польши.

"Если отталкиваться от федерального закона, от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в мундиале. У болельщиков же такого права нет. Также нельзя забывать, что в состав делегаций войдут и представители СМИ, персонал, участвующий в подготовке и проведении чемпионата, все они также обязаны заплатить сбор", – отметил Кондратьев.

Президент России Владимир Путин 30 июля прошлого года подписал закон о возможности введения курортного сбора в ряде регионов. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять свои законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению.

Закон о курортном сборе был принят на Кубани в ноябре прошлого года. Согласно документу, в будущем в эксперименте будут участвовать города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района, ставка курортного сбора в первый год составит 10 рублей в сутки.