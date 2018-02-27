Италию замело: сильные снегопады "парализовали" жизнь

Аномальные заморозки и обильные снегопады пришедшие на центральную, северную и южную части Италии, вызваны потоками воздушных масс из арктических районов. В некоторых городах отменили учебу в школах, приостановили движение транспорта и закрыли аэропорт.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. В Неаполе впервые с далекого 1956 года выпал снег, сообщает РИА Новости. Таким образом, весь центр третьего по величине города Италии в настоящее время покрыт снегом.

Неожиданно выпавший снег доставляет огромную радость детям, которые играют в снежки. В школах отменили уроки — они закрыты по распоряжению городского департамента образования. Также, не работают некоторые госучреждения и банки. Работа метро также приостановлена.

"По соображениям безопасности" городской общественный транспорт прекратил движение. Большинство таксистов отказываются перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Временно закрыт и аэропорт Каподикино.

Справиться с проблемами, возникшими из-за неожиданной природной аномалии властям Неаполя будет непросто.

Ранее, обильные снегопады более шести часов шли в Риме. Город завалило снегом, полностью парализовав жизнь.

Такие аномальные заморозки на территории Италии принес ледяной ветер из арктических районов. Первоначально холодные воздушные массы пришли в северную Италию, жители которой привыкли к подобным погодным явлениям. Однако ситуация заметно осложнилась, когда непогода добралась до центральных и южных районов страны.

Служба Гражданской обороны (ГО) ввела желтый (средний) уровень метеоопасности в областях Эмилия-Романья, Абруццо Тоскана и Молизе.