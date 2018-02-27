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Дмитрий Свищев

Свищев о ходе дела Крушельницого: запланированы встреча и допросы

© Sputnik. Александр Натрускин
Новости
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Расследование по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого ведут Федерация керлинга и Следственный комитет.

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Федерация керлинга России работает со Следственным комитетом по делу российского керлингиста, в крови которого обнаружили мельдоний, о том, как продвигается расследование рассказал президент Федерации керлинга России, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Свищев, сообщает РИА Новости.

Олимпиада 2018. Керлинг. Микст. США - Россия
© Sputnik. Владимир Песня
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Он уточнил, что на ближайшее время запланированы "встреча и допросы".

"Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК все-таки пошел навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое", — добавил он.

Свищев выразил уверенность в том, что невиновность российского керлингиста обязательно будет доказана.

Он отметил, что резкое падение концентрации препарата за сутки говорит о разовом применении.

"Известно, что достаточно даже кристалликом поводить по стакану, из которого будет пить спортсмен, или по бутылочке. Вот так просто убрать представителя серьезной страны из соревнований. Нам это будет наука на будущее. Жалко команду, жалко медаль", — добавил глава федерации.

Александр Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане получил бронзовую медаль в дабл-миксте с Анастасией Брызгаловой, однако после обнаружения в его крови следов мельдония, пару лишили медалей.

Сообщение о положительной допинг-пробе появилось 18 февраля, в ходе ОИ-2018.




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