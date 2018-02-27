МИД Великобритании не исключает нанесения ударов по Сирии из-за химоружия

Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина.

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не исключил, что его страна может начать наносить удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения, сообщает РИА Новости.

"Если мы узнаем, что это произошло, и сможем это доказать, и если будет ситуация, в которой действия Великобритании могут быть полезны, я думаю, что нам нужно будет серьезно рассмотреть это", — сказал Джонсон в интервью Би-би-си министр.

Ранее независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США тогда вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия. При этом МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Россия ожидает новых вбросов о якобы имевшем место применении химоружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии.