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Бизнесс тренинг для начинающих предпринимателей

Новая программа: "Дом Москвы" проводит тренинг для молодых предпринимателей

© Sputnik Амра Амичба
Новости
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Тренинг-семинар для предпринимателей Абхазии, организованный Международным культурно-деловым центром "Дом Москвы", Ассоциацией предпринимателей и администрацией столицы, проходит в Сухуме 27 и 28 февраля.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Амра Амичба. Международный культурно-деловой центр "Дом Москвы" начал новую программу —  тренинг-обучение "Создание и развитие собственного бизнеса" во вторник 27 февраля.

"Мы часто организуем культурные мероприятия. Работа интересная проходит, я думаю, она интересна и для населения Абхазии. И поскольку у нас культурно-деловой центр, начали проводить такого рода семинары. У нас такой опыт впервые сегодня", — сказала гендиректор "Дома Москвы" Зоя Баутина.

Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия поблагодарил Департамент внешнеэкономических связей города Москвы за организацию мероприятия и, по его словам, создание возможности научиться новому и пообщаться с умными, грамотными людьми.

Здание дома Москвы в Сухуме.
© Фото: Томас Тхайцук
"Дом Москвы" организует семинар для абхазских предпринимателей

"В современном мире одним из основополагающих условий устойчивого экономического роста являются инвестиции в человеческий капитал – в образование, умение, навыки, здоровье сотрудников и инновации, то есть инвестиции в передовые технологии", — сказал Кварчия. 

Кварчия также отметил, что несмотря на ряд сложностей, руководство страны с помощью коллег и партнеров из Российской Федерации создает для молодежи и предпринимателей условия для личностного роста. Именно поэтому, по его словам, очень важно, чтобы предпринимательское сообщество, органы государственной власти разговаривали на одном языке, для чего и пригласили коллег из администрации Сухума.

"Чтобы послушали и смогли основные тенденции вычленить, что пригодится в повседневной предпринимательской деятельности для организации эффективного, успешного функционирования своего бизнеса. Я очень надеюсь на то, что каждый из нас, в том числе и я, вынесет что-то полезное, чтобы применить в трудовой практике", — сказал заместитель главы администраци Леон Кварчия.

Бизнесс тренинг для начинающих предпринимателей
© Sputnik Амра Амичба
Бизнесс тренинг для начинающих предпринимателей

Для проведения двухдневного тренинга приглашен бизнес-консультант Василий Птицын. Он отметил, что все теоретические и практические задания будут формироваться исходя из реальных условий деятельности участников тренинга, и опираться на их практический опыт.




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