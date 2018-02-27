Симоньян прокомментировала новый способ "борьбы" с RT и Sputnik

США должны разработать законы, позволяющие определять политическую рекламу, за которой стоят иностранные спонсоры, удалять фейковые аккаунты и материалы, считают специалисты американского Совета по международным отношениям.

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение изменить алгоритм в лентах новостей для "борьбы" с материалами RT и Sputnik, сообщает РИА Новости. Симоньян: Госдеп Соединенных Штатов теперь ищет ответы у RT и Sputnik

Старшие научные сотрудники американского Совета по международным отношениям Роберт Д. Блэквилл и Филип Х. Гордон, занимавшие руководящие посты в структурах национальной безопасности США при нескольких президентах, написали на прошлой неделе статью в The Hill с рядом предложений по противодействию России.

В статье они выступили за принятие закона, изменяющего алгоритм в лентах новостей для ограничения присутствия "таких органов российской пропаганды, как RT и Sputnik".

"Теперь нас хотят запретить в лентах новостей. Во имя свободы слова, разумеется", — сказала Симоньян.

В ноябре прошлого года Минюст внес в список иноагентов телеканал RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США. Еще одну американскую компанию, Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующую программы Sputnik на АМ-частотах, предупредили о возможности регистрации иноагентом.

Также Минфин США зарегистрировал иноагентом компанию RIA Global, производящую контент для агентства Sputnik.

Вместе с тем в списки Минюста США не включены многие иностранные государственные СМИ. Среди них — британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle. Зарегистрированы в этом качестве японский новостной телеканал NHK и китайские газеты China Daily и Xinmin Evening News.

В России в качестве ответной меры приняли закон, согласно которому зарубежные медиа могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

Позднее Минюст включил в список иноагентов "Голос Америки", "Радио "Свободная Европа"/"Радио "Свобода" (PCE/PC), телеканал "Настоящее время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".