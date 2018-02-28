Депутат Госдумы предложил уголовную ответственность за подмену детей в роддоме

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Замглавы семейного комитета Госдумы Елена Вторыгина (ЕР) заявила, что начала работу над законопроектом об уголовной ответственности медсестер родильных домов, по неосторожности подменивших детей.

Ранее адвокат Игорь Саввин сообщил РИА Новости, что матери двух девочек, появившихся на свет в Пожвинской участковой больнице Пермского края, готовятся подать в суд после того, как выяснили, что их дети были перепутаны в родильном отделении почти 40 лет назад. В качестве ответчиков выступят сама больница, а также региональный и федеральный минздравы, министерство финансов России, правительство Пермского края.

Парламентарий считает, что необходимо защитить рожениц от подобных ситуаций. По мнению Вторыгиной, сейчас российское законодательство в этой области несовершенно, поскольку к уголовной ответственности, как правило, привлекаются должностные лица, а не медсестры, которые чаще всего виновны в подмене детей.

"В настоящее время российское законодательство в данной области несовершенно, так как предусматривает ответственность за халатность — а это именно халатность — только для должностных лиц, то есть в данном случае для главврача больницы. А медсестры, которые в подобных ситуациях являются истинными виновниками, отделываются легким испугом, так как для них уголовная ответственность не предусмотрена. Именно этот пробел в законодательстве необходимо устранить", — сказала Вторыгина и добавила, что уже ведет работу над соответствующим законопроектом.

Сейчас Уголовный кодекс предусматривает наказание за подмену ребенка, совершенную "из корыстных или иных низменных побуждений", в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 200 тысяч рублей. При этом при замене ребенка в роддоме по неосторожности виновные, "отвечающие требованиям должностного лица", могут быть привлечены к ответственности по уголовной статье "халатность" или к дисциплинарной ответственности.