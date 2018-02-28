Россия может лишиться права проводить международные спортивные соревнования

Заявки на проведение чемпионатов мира и других международных событий будут приниматься только из стран, где национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к первому апреля не будет восстановлено в правах, Россия может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление менеджера Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюран.

Россия может лишиться такого права в связи с изменениями, внесенными в кодекс WADA.

"В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу (WADA)", — сообщила Дюран.

Осенью 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. Осенью прошлого года WADA приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах. При этом в организации рассказали, что РУСАДА в теории могут восстановить до следующего заседания совета учредителей WADA, которое пройдет в мае 2018 года.