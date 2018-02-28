Грудинин: участники президентской гонки хотят дебатов в прайм-тайм

Кандидаты в президенты России после первых теледебатов договорились обратиться в ЦИК, чтобы перенести его в прайм-тайм.

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Кандидаты в президенты России планируют обратиться в ЦИК и к руководителям телеканалов, чтобы теледебаты перенесли в прайм-тайм, сообщает РИА Новости, со ссылкой на одного из кандидатов в президенты Павла Грудинина.

По словам Грудинина, решения о том, в каком формате и в какое время будут проводиться дебаты, были приняты без обсуждения с кандидатами в президенты или их представителями.

"Именно эта тема стала предметом обсуждения за импровизированным круглым столом, за которым собрались после эфира участники президентской гонки. Разные взгляды. Разные программы. И именно это должно быть предметом дискуссии в прямом эфире и прайм-тайм. Приняли решение ещё раз официально обратиться в ЦИК и руководителям телеканалов. Все поставили свои подписи", — рассказал кандидат в президенты.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 февраля 2018 года.