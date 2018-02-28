Акимов о криптовалюте: правительство выбрало верную "сдержанную позицию"

Минфин России опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", который дает определение криптовалюты и устанавливает порядок совершения сделок с ней.

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Тяжелейшие экономические и социальные последствия для России может вызвать конвертация криптовалют в реальные деньги, об этом сказал первый замглавы аппарата правительства России Максим Акимов в интервью РИА Новости.

"Мне кажется, что мир криптовалют ждет период стабилизации после бурного неконтролируемого роста", — сказал Акимов.

Максим Акимов уверен, что правительство поступило верно, заняв "сдержанную позицию" и не позволив сделать из российской экономики "глобальную "песочницу" по отмыванию преступных средств".

"Все прекрасно понимают, что если мы разрешим конвертацию криптовалют в фиатные (обычные – ред.) деньги, то это будет иметь тяжелейшие последствия для всей социально-экономической системы. Вместе с тем в сфере финансирования стартапов выпуск токенов, цифровых облигаций вполне применим и эффективен", — отметил он.

В этом году, по словам Акимова, появится правовая основа для обращения криптовалют в России. "Там есть развилки, и мы их пройдем с участием экспертов", — уточнил он.

В январе Минфин разработал и опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах". Этот законопроект дает определение криптовалюты и устанавливает порядок совершения сделок с ней. При этом, криптовалюта не рассматривается как средство платежа.

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Центробанк, в свою очередь, допустил обмен на реальные деньги только токенов, которые выпускаются в рамках российских ICO, и против такого обмена для криптовалют. Регулятор аргументировал это тем, что даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.

Минкомсвязь опубликовала проект документа об аккредитации компаний-организаторов ICO с ограничительным сроком в пять лет и на добровольной основе. Компании будут отбирать по нескольким критериям: регистрация в России, уставный капитал не менее сто миллионов рублей, лицензия на разработку, производство и распространение токенов и наличие специального счета в банке для операций со средствами, полученными от продажи токенов.