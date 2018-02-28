Песков о послании президента Федеральному собранию: широкий круг вопросов

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, охватывает достаточно широкий круг вопросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, Владимира Пескова.
"Что касается послания, то мы традиционно никогда его не анонсируем. Не будем этого делать и на этот раз. Разумеется, послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития. Не будем сейчас вдаваться в детали", — сказал Песков.
Обращение президента к Федеральному собранию традиционно проходит раз в год, в котором говорится об основных направлениях внутренней и внешней политики
Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
Оглашение послания состоится 1 марта в 12.00 мск.