Песков о послании президента Федеральному собранию: широкий круг вопросов

Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, охватывает достаточно широкий круг вопросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, Владимира Пескова.

"Что касается послания, то мы традиционно никогда его не анонсируем. Не будем этого делать и на этот раз. Разумеется, послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития. Не будем сейчас вдаваться в детали", — сказал Песков.

Обращение президента к Федеральному собранию традиционно проходит раз в год, в котором говорится об основных направлениях внутренней и внешней политики