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Владимир Ацнария

Простой интеллектуал: 80 лет прошло со дня рождения Владимира Ацнариа

© Фото: предоставлено Элеонорой Когония
Новости
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Со дня рождения литературоведа, доктора филологических наук, профессора Абхазского госуниверситета, члена-корреспондента Академии наук Абхазии, поэта Владимира Ацнариа прошло 80 лет.

Бадрак Авидзба, Sputnik. 
Своими воспоминаниями о коллеге и друге Владимире Ацнариа поделился ведущий сотрудник отдела фольклора Абхазского института гуманитарных исследований, литературовед, критик Владимир Агрба.

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© Фото: из архива семьи Анкваб
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"Он был младше меня на три года, мы вместе учились в Кутолской неполной средней школе. Мы были детьми той большой войны (Великая Отечественная война 1941-1945 годов. ред.), время было очень тяжелое. После двух лет обучения в школе, грузинское руководство ликвидировало абхазские школы, после чего ввели грузинское обучение. Это отрицательно влияло на нас, но мы смогли закончить школу", — отметил он.

После окончания неполной средней школы, Владимир Ацнариа продолжил обучение в Сухумской средней школе №10.

"В 1961 году я поступил в аспирантуру в Москве, на второй год он приехал поступать в ту же аспирантуру при Институте мировой литературы", — подчеркнул литературовед.

Литературовед и знаток немецкого

Владимир Агрба рассказал, что он и Владимир Ацнариа выходцы из одного поселка села Кутол.

"Он был моим младшим другом и товарищем, был очень аккуратный, собранный человек. Костя, как мы его называли, сильно вырос за время учебы в Абхазском педагогическом институте, он знал немецкий язык блестяще, переводил немецких классиков Гейне и Гете", — сказал литературовед.

Помимо переводов с немецкого, заметил Агрба, Владимир Ацнариа сочинял собственные стихотворения.

"У него есть прекрасный сборник стихов. Но самая главная его деятельность – абхазское литературоведение, история абхазской литературы, критика. В этом направлении он успел сделать многое, его работы и критические статьи вызывали большой резонанс у абхазских читателей", — отметил он.

Владимир Агрба отметил, что Владимир Ацнариа автор исследовательской работы о творчестве Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба – "Творчество Б. В. Шинкуба: Лирика, эпос, поэтика".

"Это его кандидатская диссертация, после нее он написал несколько статей, которые равны по своему содержанию с монографиями, которые очень тонкие, глубокие и точные",- отметил Агрба.
Владимир Ацнариа является автором работы, посвященной творчеству абхазского поэта Иуы Когония. "Эта работа очень солидная, талантливая и серьезная", — заметил ученый.

Исследователь 

Учеба в аспирантуре при институте мировой литературы им. А. М. Горького в Москве, наилучшим образом сказалась на налаживании творческих связей Владимира Ацнариа.

"Он блестяще учился в Москве, обзавелся новыми друзьями, Владимир был большим интеллектуалом и эрудитом, вместе с тем был прост в общении. Он много времени посвящал работе.  Те болезни, которые выявились у него позже, видимо от того, что он очень много и долго работал", — отметил ученый.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Свою кандидатскую работу посвященную изучению творчества Баграта Шинкуба Владимир Ацнариа защитил в Абхазском институте гуманитарных исследований.  Владимир Цнариа читал лекции в Абхазском госуниверситете.

"Он был очень талантлив, был приятным собеседником. К сожалению, мы его очень рано потеряли", — подчеркнул Агрба.

Владимир Ацнариа ушел из жизни в 2006 году.

Владимир Ацнариа автор более 60 научных трудов, среди которых: "Творчество Б. В. Шинкуба: лирика, эпос, поэтика"; "Очерки по истории абхазской литературы", "Аҳәатәи аҳәашьеи","Утренняя звезда: (Жизнь и творчество Иуа Когониа)", "История абхазской литературы", "Абхазское стихосложение. Метрика. Ритмика. Композиция", "Время и творчество", "Лирические времена: О строении лирических произведений".




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