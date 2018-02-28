Не сахар: Порошенко рассказал о своей не легкой жизни

На пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко журналисты интересовались тем, "как ему живется".

СУХУМ, 28 фев —Sputnik. Президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко заявил, что его жизнь на посту главы государства не сахар, сообщает РИА Новости.

Так Порошенко ответил на пресс-конференции на вопрос о том, как президенту-олигарху, живется в стране, где люди "выживают".

"Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение", — сказал Порошенко, добавив, что в 2014 году, когда его избрали президентом, его состояние было намного больше.

О том, что Порошенко провел рождественские праздники на Мальдивах, стало известно общественности еще в январе. Недельный отдых обошелся ему по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Порошенко заявил, что летал в отпуск под своей фамилией и оплатил его из собственных средств, причем во время отдыха не игнорировал своих обязанностей главы государства и продолжал работать.

Принадлежащая украинскому президенту компания Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Компания выпускает 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко перед выборами в 2014 году обещал избирателям, что продаст свой главный актив, если станет президентом, однако так и не сделал этого. Инвесткомпания Rothschild, которая занимается продажей Roshen, в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

В России Roshen принадлежит фабрика в Липецке. Ее имущество на 1,5 миллиарда рублей арестовано по уголовному делу о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС.