Владимир Путин начал свое обращение к Федеральному собранию

Послание Федеральному Собранию, которое началось 1 марта в полдень, носит ежегодный характер. Оно содержит оценки того, как проходила работа по исполнению приоритетных проектов, а также поручения на будущее.

Послание носит особый, рубежный характер, отметил Владимир Путин в своем ежегодном обращении к Федеральному собрани, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что сегодня каждый поступок носит особую важность.

"Мы прошли через масштабные непростые преобразования, справились с очень сложными вызовами. Удалось обеспечивать устойчивое развитие России. Однако нельзя допустить, чтобы стабильность превратилась в расслабленность, отметил глава государства", — заявил Путин.

"Мы не имеем право допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению. У Москвы уже есть опыт реализации масштабных проектов в социальной сфере, а макроэкономическая ситуация открывает возможности для долгосрочного роста", — считает президент.

"Изменения в мире носят цивилизационный характер", — заявил президент.

Президент призвал проявить волю ради результативного труда и будущих поколений. Он отметил, что речи о том, чтобы кто-то "пришел и захватил" Россию — нет.

Президент России обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Выступление впервые проходит в Манеже, а не в Кремле.